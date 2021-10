Pedro Proença: «É com alguma inquietação que vemos aproximar-se a possibilidade de uma crise política»

Pedro Proença recorreu esta terça-feira às redes sociais para dar conta da preocupação relacionada com a possibilidade de chumbo do Orçamento do Estado para 2022, o que poderá provocar uma crise política e ter repercussões no futebol português.





"É com alguma inquietação que vemos aproximar-se a possibilidade de uma crise política em Portugal transversal às várias atividades do país e que pode, mais uma vez, prejudicar e pôr em causa o futuro do Futebol Profissional", começa por escrever o presidente da Liga Portugal, no Facebook."Existe agora a possibilidade do país permanecer politicamente em suspenso e todo o trabalho que tem sido feito pela Liga Portugal ficar refém de mais uma crise à qual somos totalmente alheios", acrescenta Proença, reiterando o "compromisso" de "reclamar um conjunto de importantes alterações estruturais" que tornem a atividade do futebol português "mais competitiva internacionalmente".