Pedro Proença: «É necessário adaptar a maneira de consumir o futebol»

Pedro Proença foi um dos participantes na abertura do webinar destinado ao lançamento do Thinking Football Summit 2022, no qual foram debatidas questões relacionadas com a sustentabilidade das Ligas europeias e a importância da centralização de direitos televisivos, passando ainda pela Superliga europeia.





Numa iniciativa online onde também o presidente da La Liga, Javier Tebas, marcou presença, Proença voltou a abordar a centralização dos direitos televisivos e alertou para o facto de adaptar a forma como o futebol é consumido pelos adeptos."É a chave do sucesso. A grande medida dos últimos 20 anos é o decreto-lei que prevê a venda dos direitos audiovisuais pela Liga portuguesa. Javier Tebas conseguiu fazê-lo em Espanha e revolucionou a La Liga. Este decreto-lei peca por 10 anos de atraso, assim como a forma como trabalhamos este produto e como são colocados á disposição por quem acompanha na configuração de um novo plano estratégico. Temos um horizonte para 2027-28, mas queremos antecipar essa venda dos direitos audiovisuais. É necessário adaptar a maneira de consumir o futebol. A Liga portuguesa esta em 6.º lugar no ranking da UEFA mas, se nada for feito, daqui a um par de anos vamos descer mais", vincou.E prosseguiu: "É uma mudança de mentalidade. Perceber que todas as ligas periféricas também sejam fortes, porque se forem, a Liga espanhola também será. Temos feito coisas extraordinárias juntos, por isso quero deixar uma palavra de agradecimento a Javier Tebas, que se tem mostrado sempre disponível em ajudar-nos com as nossas dificuldades. A centralização dos direitos audiovisuais vai acontecer, devido a este intercâmbio de ideias. Tem de existir um controlo financeiro e regras apertadas para que os clubes as possam cumprir, tal como uma visão a médio/longo prazo, que ultrapassa o resultado do fim de semana. Se conseguirmos queimar algumas etapas neste processo, rapidamente chegaremos ao sucesso. Queremos estar nas cinco principais Ligas europeias e Javier Tebas vai ajudar-nos muito nesse sentido."O presidente da Liga Portugal comentou depois a força que o dinheiro tem na modalidade e realçou a visão de Javier Tebas."A Liga portuguesa tem-se confrontado com a força do dinheiro e a incapacidade de ligas como a nossa, onde o desenvolvimento do talento dos jogadores tem-se esbatido contra a força económica das grandes ligas internacionais. Logo, não há capacidade de competir com essas ligas, dado que se coloca em causa o modelo associativo e, consequentemente a impossibilidade de competir com as cinco maiores ligas europeias", frisou, acrescentando: "Tem sido uma luta muito intensa. Javier Tebas tem tido a capacidade de perceber que o futebol mundial não se desenvolverá sem as ligas pequenas ou médias. Desde 2016 que a liga portuguesa tem um memorando de entendimento com a liga espanhola, pois reconhecemos em Javier Tebas ser capaz de liderar este processo de equilíbrio. Temos combatido juntos nos calendários internacionais e numa maior abertura às pequenas e médias ligas."Já sobre a Superliga Europeia, Proença questionou o modelo de sustentabilidade que se quer implementar na próxima década e pediu uma repartição da riqueza e solidariedade."A grande chave do sucesso no futebol é a capacidade de conseguir ter sentido de solidariedade entre as Ligas do top-5, mas também por todas as associações que compõe a UEFA. Se alimentarmos os mercados de elite, onde não temos capacidade de chegar, então nem no futebol teremos sucesso desportivo. Há que implementar o princípio do mérito, no qual a questão desportiva se sobreponha à questão financeira, como aconteceu quando o FC Porto foi campeão europeu. É necessário um futebol solidário e onde todos possam ter acesso", concluiu.