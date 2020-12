Pedro Proença e o Arsenal-Rapid Viena: «Com medidas responsáveis, os adeptos podem voltar e o futebol ganha novo ânimo»

Pedro Proença recorreu esta sexta-feira ao Facebook para sublinhar o regresso dos adeptos às bancadas em Inglaterra, no Arsenal-Rapid Viena da Liga Europa. Na publicação, o presidente da Liga sublinhou que o futebol ganhou "novo ânimo" com a presença de 2 mil pessoas no Emirates Stadium, com a "aplicação de medidas responsáveis", um regresso que o dirigente há muito pede no futebol português.





"Os adeptos do Arsenal puderam regressar, esta quinta-feira, ao Emirates Stadium para assistir ao jogo entre o Arsenal e o Rapid Viena, para a Liga Europa. Os 2.000 espetadores admitidos foram sujeitos a rigorosas medidas de segurança antes de entrarem, como a medição de temperatura antes da entrada, obrigatoriedade do uso de máscara durante o jogo, manutenção da distância de segurança e a colocação de desinfetante para as mãos um pouco por todo o estádio. Com a aplicação de medidas responsáveis, os adeptos podem voltar e o Futebol ganha novo ânimo", pode ler-se na publicação.