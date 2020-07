Pedro Proença endereça condolências por Seninho

A Liga Portugal também se associou à onda de pesar pelo falecimento de Seninho tendo, através do seu presidente, Pedro Proença, enviado condolências face ao desaparecimento do extremo que se notabilizou no FC Porto de José Maria Pedroto.





Em intervenção publicada no seu site oficial, o organismo que dirige o futebol profissional recordou os pontos altos de Seninho e o percurso de carreira que levou até ao Cosmos, equipa recheada de estrelas internacionais e sedeada em Nova Iorque.A versão integral da homenagem da Liga reza desta forma:A Liga Portugal lamenta profundamente o falecimento de Arsénio Rodrigues Jardim, mais conhecido no mundo do futebol por Seninho, um avançado de grande destaque na década de 70.Fica na história por ter conquistado a Taça de Portugal pelos dragões, em 1976/77, bem como o campeonato, um ano depois, na época de 1977/78. Seninho fez 150 jogos na Liga Portuguesa e foi um dos protagonistas da quebra de um jejum no FC Porto, depois de 19 anos sem conquistar o título de campeão nacional.Depois da cidade Invicta, Seninho partiu rumo ao Estados Unidos, tendo sido contratado pelo New York Cosmos, clube no qual partilhou o balneário com lendas mundiais como Pelé, Beckenbauer, Cruyff e Carlos Alberto.À família enlutada, aos adeptos em geral e portistas em particular, a Liga Portugal, na pessoa do seu Presidente, Pedro Proença, endereça as mais sentidas condolências.