Pedro Proença espera emoção até final da temporada 2023/24

Pedro Proença teceu apenas um breve comentário, à Sport TV, ainda antes do início do sorteio do calendário dos campeonatos. O presidente da Liga Portugal perspetiva uma temporada "disputada, com os campeões e as decisões a acontecerem na última jornada". "Esperamos grande emotividade numa época que estará centrada no que para nós é mais importante, o adepto", reforçou.

"A Liga fez um trabalho extraordinário nos últimos oito anos. Terminaremos os 12 anos com um projeto de internacionalização da marca. O futebol português vale mais de 200M€ de impostos pagos, mais de 0,3% de contribuição para o PIB. É uma marca única, que vende talento", disse.