Pedro Proença avança para "último mandato": «Esta é a candidatura da unanimidade»

Pedro Proença apresentou esta manhã a recandidatura à presidência da Liga Portugal para o quadriénio 2023/2027, em cerimónia que decorreu no Hotel Pestana Palace Freixo, no Porto."Sou candidato porque acredito que o trabalho que iniciámos em 2015 ainda não está completo; porque o futuro é desafiante, complexo, mas também entusiasmante; porque acredito que o projeto que iniciámos há oito anos nos levará ao destino que preconizámos", começou por registar o líder da Liga, continuando: "Ao longo dos últimos meses fui recebendo vários apelos por parte dos clubes do futebol porofissional para que desse continuidade ao trabalho já desenvolvido. Reconheço que todos esses apelos me sensibilizaram. Não escondo que perceber, em público ou em privado, como todos me desafiaram para continuar a liderar o Futebol Profissional me fez ter consciência de que o nosso ciclo ainda não terminou. E porque não sou homem de desistir a meio de um percurso ou de fugir dos desafios, decidi responder de forma positiva a esses apelos", salientou ainda Pedro Proença.Sob o lema "Hora da Afirmação - Unanimidade por um Futebol Maior", Pedro Proença vai permanecer mais quatro anos como líder da Liga de futebol profissional, uma vez que não se antevê concorrência para o ato eleitoral que decorre no próximo dia 1 de junho, sendo que o prazo de apresentação das candidaturas termina já estra sexta-feira."Esta é a candidatura da unanimidade. É um projeto dos clubes, para os clubes, pelos clubes e por isso, em representação de todos, sou candidato. Pela primeira vez na história do Futebol Profissional um candidato a Presidente da Liga Portugal conseguiu reunir todas as subscrições das Sociedades Desportivas. É algo que, não escondo, me enche de orgulho, mas de enorme responsabilidade. Mas deixem-me que vos diga que não há espaço nem margem para vaidade ou arrogância. Este apoio unânime dá-nos, antes, um maior sentido de responsabilidade para fazer ainda melhor no próximo quadriénio", reforçou Pedro Proença, ele que teve também o apoio especial de José Mourinho, Paulo Futre e Jorge Mendes, que enviaram mensagens a reforçar esta recandidatura.O antigo árbitro, de 52 anos, de resto, vai cumprir o terceiro mandato à frente do organismo que tutela o futebol profissional em Portugal e que Pedro Proença preside desde julho de 2015 e tem naturalmente vários objetivos bem definidos, registando também que quer "sair de cabeça erguida", pelo que este será o seu último mandato à frente dos destinos da Liga: "Da mesma forma que anuncio, hoje, que sou candidato, anuncio também que este será o meu último mandato na presidência da Liga Portugal."Aliás, um dos objetivos neste quadriéni será o de "reformular os Estatutos da Liga Portugal e neles incluir o tema da limitação de mandatos"."Porque nenhum poder, por mais escrutinado, bem-sucedido ou elogiado que seja, se deve eternizar. Temos, pois, quatro anos para acabar o que começámos.E é isso que faremos, sustentados num Plano de Ação que conduzirá o Futebol Profissional rumo ao futuro", vincou Proença, concluindo com o desafio que lança para os próximo quatro anos que "serão definidores e complexos para o Futebol Profissional".Eis, por fim, os grandes propósitos que Pedro Proença quer ver concretizados até 2027:- O Adepto como eixo central do espetáculo desportivo;- A Valorização e capacitação dos Agentes Desportivos;- A Valorização das Competições;- A Liga Portugal como Agente Central de Crescimento do Futebol Profissional em Portugal;- A Internacionalização da marca Liga Portugal;- A Centralização dos Direitos Audiovisuais;- Diminuição dos custos de contexto do Futebol Profissional;