Pedro Proença no Sports Summit de São Paulo

Pedro Proença vai marcar presença no Sports Summit 2023, de São Paulo, evento que se realiza entre estas terça-feira e quinta-feira, no pavilhão do Estádio Pacaembu, naquela cidade brasileira.O presidente da Liga Portugal irá participar no segundo dia do evento, abordando o modelo de negócio do futebol profissional português. A criação de talento, os impactos da venda centralizada dos direitos audiovisuais, bem como os desafios que aguardam a Liga Portugal e os clubes portugueses e a forma de enfrentá-los, explanados no plano estratégico 2023-27 vão ser apresentados a uma plateia que englobará representantes da indústria do futebol um pouco de todo o Mundo.O Sports Summit de São Paulo vai receber, por exemplo, Javier Tebas (presidente da La Liga; Ronaldo Fenómeno (antigo futebolista e atual proprietário do Valladolid e do Cruzeiro); Miguel Ángel Gil Marín (CEO do At. Madrid); Luigi de Siervo (CEO da Serie A); e Robin Austermann (diretor Bundesliga Internacional), entre outros.