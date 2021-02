Pedro Proença: «O desporto também é saúde pública»

A passada quinta-feira ficou marcado pela trágica notícia da morte de Lucas Miranda, jovem jogador do Barreirense e, por isso, Pedro Proença utilizou as redes sociais para pedir uma reflexão.







Façamos todos uma reflexão sobre o papel social do desporto de formação e as consequências da sua suspensão. É necessário colocar na balança o custo/benefício desta medida.



O desporto tem um papel fundamental na formação dos indivíduos, é muito mais do que só uma questão física, é sobretudo mental e uma forma de transmitir valores e disciplina.



Defendemos - e defenderemos sempre - que o desporto não é o problema e que a falta dele poderá trazer graves consequências no futuro, a todos os níveis.



O Desporto também é saúde pública."

O presidente da Liga Portugal frisa que "o desporto também é saúde pública" e que "é necessário colocar na balança o custo/benefício" das camadas jovens estarem paradas."«Se o Barreirense estivesse ativo, com os escalões de formação a funcionar, isto não teria acontecido.» Palavras fortes, duras, de Maria J. Figueiredo , Presidente do Barreirense, ao jornal, sobre a morte de um jovem atleta dos sub-15 do clube, que muito lamentamos.