Pedro Proença: «Onde poderíamos chegar se nos dessem as condições que noutros países são dadas às equipas?»

Pedro Proença congratulou-se com o facto de FC Porto, Sporting, Benfica e Sp. Braga continuarem nas provas europeias, "mesmo competindo em situações desiguais". Numa mensagem partilhada nas redes sociais, o presidente da Liga constatou que Portugal, excluindo os cinco principais campeonatos, é o país com mais representantes nas provas europeias de clubes, e aproveitou para deixar alguns recados."Portugal mantém quatro equipas nas competições da UEFA. Somos, excetuando as Big Five, o país com mais representantes nas provas europeias!Continuamos, mesmo competindo em condições altamente desiguais, nomeadamente em matérias fiscais, a mostrar o talento, a resiliência e a capacidade de organização dos clubes portugueses, qualidades cada vez mais reconhecidas no panorama internacional.Já fazemos muito, mas podemos e queremos fazer muito mais. Onde poderíamos chegar se nos dessem as condições que, noutros países, são dadas às equipas com quem competimos na Europa? É a pergunta que importa fazer. E os nossos clubes já provaram que merecem uma resposta!"