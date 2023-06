Pedro Proença: «Os próximos quatro anos serão desafiantes, mas ficarão para a história»

Pouco depois de ver confirmada a continuidade na presidência da Liga Portugal, Pedro Proença recorreu às redes sociais para deixar uma mensagem sobre a reeleição e também sobre o futuro.O líder do organismo que tutela o futebol profissional assume que o terceiro mandato trará novas responsabilidades, mas revela-se confiante para o que se avizinha."Hoje é o primeiro dia de uma nova era no Futebol Profissional. Depois de oito anos de grandes desafios e muitas conquistas, as Sociedades Desportivas voltaram a depositar no projeto que lidero a confiança para conduzir os destinos da Liga Portugal no quadriénio 2023-27. Trata-se de uma inequívoca demonstração de apoio que, digo-o sem falsas modéstias, me enche de orgulho. Mas não escondo que me confere, também, uma responsabilidade acrescida para aquele que, já assumi publicamente, será o meu último mandato como presidente da Liga Portugal", começou por escrever, prosseguindo."Os próximos quatro anos serão desafiantes mas, estou seguro, ficarão para a história como aqueles em que o Futebol Profissional deu provas de uma cabal e efetiva união em torno daqueles que serão os grandes objetivos para este quadriénio: o crescimento e a afirmação desta indústria. Retribuiremos, através do trabalho e da defesa intransigente dos interesses dos Clubes, a confiança de todos aqueles que confiaram nesta candidatura", concluiu.