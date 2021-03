Pedro Proença quer mais apoios para o futebol: «A Liga vai formalizar o seu descontentamento»

Pedro Proença revelou esta terça-feira, através das redes sociais, que a Liga pretende formalizar junto do governo o seu descontentamento pela "evidente falta de apoios" concedidos às sociedades anónimas desportivas do futebol.





A Liga Portugal decidiu formalizar junto das entidades competentes o seu descontentamento com a evidente falta de apoios... Publicado por Pedro Proença - Presidente da Liga Portugal em Terça-feira, 23 de março de 2021

O presidente da Liga quer que o executivo corrija a situação nas medidas extraordinárias que conta apresentar, e deixa uma lista de pretensões."A Liga Portugal decidiu formalizar junto das entidades competentes o seu descontentamento com a evidente falta de apoios concedidos pelo Governo nesta fase de pandemia, reivindicando a necessidade urgente de avançar com o novo modelo de financiamento do desporto nacional.Havendo noticia que o Governo se propõe a apresentar um conjunto de medidas extraordinárias, impele-nos a solicitar que seja assegurado o apoio que as sociedades desportivas do futebol profissional há muito identificaram e reclamam.Assim, os apoios a programas concretos de integração dos cidadãos que habitam na vastíssima área de intervenção das infraestruturas desportivas do futebol profissional, bem como os programas de melhoramento destes equipamentos devem merecer do Governo a atenção que a complementaridade da atuação destas empresas justifica, seja pelo cofinanciamento, pela facilitação do acesso e de condições de crédito ou pela rápida aprovação das justas medidas que há muito se elencaram, em concreto:- Criar condições fiscais em sede de IVA, IRC e IRS necessárias à captação de investimento no futebol profissional que permita a retenção do talento aqui desenvolvido;- Revisão do regime relativo à reparação de danos emergentes de acidentes de trabalho dos praticantes desportivos;- Reformulação do regime jurídico das sociedades desportivas que é desadequado à realidade atual;- Participação multi-institucional na regulamentação das matérias deixadas em aberto pela lei nº. 113/2019, de 11 de setembro;- Consagrar a dupla tutela dos ministérios da Educação e da Economia sobre o Futebol Profissional na orgânica governativa;- Alteração dos regimes das apostas desportivas, com vista a estabelecer uma distribuição justa e equitativa da receita obtida das casas de apostas.O Futebol Profissional, que tanto tem contribuído para o desenvolvimento social e económico do país, merece ser reconhecido e apoiado, nunca esquecido!"