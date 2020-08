Pedro Proença realça "carreira fantástica" de Casillas

O presidente da Liga, Pedro Proença, tomou a palavra na sua conta de Twitter para assinalar o anúncio oficial do final de carreira de Iker Casillas. O espanhol, ao ingressar no FC Porto, em 2015, deu ao campeonato português o benefício de contar com o acréscimo de atenção resultante da sua popularidade à escala global.





"Retirou-se hoje oficialmente uma lenda do futebol. Um atleta de eleição com uma carreira fantástica, que tivemos o privilégio de poder ver atuar nos nossos relvados e que muito contribuiu para a promoção internacional da nossa Liga", asseverou Pedro Proença.