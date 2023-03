Pedro Proença realça papel dos Delegados: «Vocês são os facilitadores dos artistas»

A 22.ª Ação de Formação de Delegados da Liga, a terceira da presente temporada e que se realizou este fim de semana nos Açores, terminou este domingo. Pedro Proença, presidente do organismo, colocou um ponto final nas atividades no auditório da Associação de Futebol de Ponta Delgada, aproveitando para sublinhar a importância dos Delegados no jogo."Os Delegados fazem parte da nossa família, vocês são os facilitadores dos artistas. Vocês representam a Liga Portugal, sintam orgulho pelo símbolo que trazem à lapela", destacou Pedro Proença, numa ideia corroborada por Reinaldo Teixeira, coordenador dos Delegados. "Somos um quadro de Delegados, não por convite, mas por que se candidatam e respondem a um conjunto de exigências da Liga", frisou.De resto, foram também apresentadas as linhas gerais da recém-criada Associação Nacional dos Delegados de Futebol (ANDF), presidida por Paulo Renato, eleito delegado do ano da Liga em 2022. Fundada a 25 de novembro de 2022, tem mantido diversas reuniões com entidades desportivas, nomeadamente a Liga, APAF ou Associação Nacional de Treinadores de Futebol, pretendendo uma maior "valorização da carreira do Delegado" e conseguir um assento na Assembleia Geral da FPF.