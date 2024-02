Pedro Proença reuniu-se com a FIFPro: «A Superliga é algo que nos preocupa»

Pedro Proença, Presidente da Liga Portugal e da European Leagues, esteve reunido com David Terrier, líder da FIFPro Europa, em Paris. No encontro realizado esta quinta-feira, os organismos estiveram sentados à mesa para debater assutos como a sobrecarga dos calendários e a ameaça da Superliga."Foram debatidos vários temas e definida uma agenda que, para nós, é absolutamente prioritária. [Abordámos] temas como o calendário internacional, uma questão que se coloca a partir de 2024, a grande dificuldade que quer as ligas quer os próprios jogadores têm na forma como vamos gerir os futuros calendários. Obviamente, o tema da Superliga é algo que nos preocupa a todos e, portanto, foi uma reunião extremamente produtiva", referiu Pedro Proença, em declarações reproduzidas pelo site da Liga Portugal."Demos o pontapé de saída, definimos uma agenda que nos parece absolutamente oportuna, num momento em que vamos ter grandes tópicos que vão diferenciar aquilo que vai ser o futuro do futebol na Europa e no mundo", acrescentou ainda.David Terrier vincou a importância de "proteger as ligas domésticas". "Os nossos jogadores têm uma ligação muito forte às ligas nacionais e elas estão em dificuldade, neste momento, com o aumento do número de competições. Devemos encontrar soluções, juntos, porque os nossos jogadores atuam nas ligas domésticas. É lá que obtêm o seu recurso principal, que é o salário. Depois, vão captar valores nas competições internacionais. Devemos encontrar um equilíbrio que já não existe, atualmente. Então, evidentemente, vamos colaborar com a European Leagues, vamos trabalhar juntos", assinalou.