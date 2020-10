Pedro Proença revela os cinco jogos que servirão de teste ao regresso do público

Depois de ter reunido com a Direção-Geral da Saúde e com o Governo, Pedro Proença, presidente da Liga Portugal, revelou quais os cinco jogos que vão servir como testes-piloto para o regresso do público às bancadas dos estádios, nas competições profissionais de futebol.





"Numa sequência de cinco jogos que se iniciará amanhã, obviamente, com o Santa Clara-Gil Vicente. Depois os dois jogos da Seleção Nacional e no dia 8 o Académico Viseu-Académica e culminará com o Feirense-Chaves", referiu o dirigente.Assim sendo, já este sábado nos Açores haverá público na bancada do Estádio São Miguel, 10 por cento da lotação total, no confronto da 3.ª jornada da liga portuguesa, entre Santa Clara e Gil Vicente. Depois, os dois jogos da Seleção Nacional, o particular com a Espanha no dia 7 e a receção à Suécia para a fase de qualificação para o Campeonato do Mundo de 2022, no Qatar, no dia 14. Também os jogos em atraso da 2.ª Liga, referentes à primeira jornada da competição, entre Ac. Viseu e Académica, no dia 8, e o Feirense-Chaves, no dia 15, serão alvo deste teste.