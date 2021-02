Pedro Proença sublinha "benefícios desportivos e económicos" das equipas B

O presidente da Liga Portugal, Pedro Proença, não tem dúvidas acerca dos "benefícios desportivos e económicos" que as equipas B têm no panorama do futebol português. No dia em que o organismo lançou uma reflexão acerca do impacto destas formações secundárias entre 2012 e 2020, Proença assinalou, numa publicação nas redes sociais, a importância de a aposta continuar nos próximos anos.





"As equipas B têm sido, ao longo dos anos, um patamar intermédio entre a formação e a afirmação nos plantéis principais onde os maiores talentos têm acumulado experiência para brilhar nos maiores palcos. Não é por acaso que, nas últimas oito épocas, cerca de metade dos 500 jogadores chamados a representar Portugal - sub-19, sub-21 e Seleção A - passaram pelas equipas B, que são ainda responsáveis por mais de mil milhões de euros no encaixe financeiro para as sociedades desportivas portuguesas, de acordo com o site 'Transfermarkt'", começa por referir o presidente da Liga Portugal."Os benefícios desportivos e económicos são por demais evidentes para serem desprezados. As equipas B são um filão pouco menos que inesgotável, o talento que o futebol português tem para oferecer", finalizou Proença.Este 'estudo' acerca das equipas B pode ser consultado no site da Liga Portugal.