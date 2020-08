Pedro Proença: «Tal como a Fórmula 1 e o Moto GP, também queremos público»

Pedro Proença deixou esta sexta-feira um recado ao Governo, sublinhando que o regresso do público aos estádios é fundamental para que o futebol sobreviva a esta pandemia.





"Uma palavra para o excelente trabalho do Governo que tem conseguido abrir, aos poucos, o desporto ao público. Tal como a Fórmula 1 e o Moto GP, também queremos público. Faremos tudo para combater qualquer discriminação nesse sentido", afirmou o presidente da Liga de Clubes no debate Talks Santander/Record O dirigente apontou ainda a um 'Plano Marshal' no futebol português: "legislar a venda de direitos audiovisuais; modelo de distribuição mais equitativo; reduzir assimetrias; internacionalização; produto audiovisual atrativo; combate à pirataria".Siga AQUI a transmissão em direto da