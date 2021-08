Pedro Proença: «Tenho a convicção que teremos uma época recheada de sucesso»

Pedro Proença, no relvado de Alvalade, deu conta da ambição para a temporada 2021/22. O líder da Liga de Clubes deseja um campeonato tranquilo, com "incerteza" até ao fim.





"Esta foi uma vitória da organização do futebol, que possibilitou que conseguíssemos estar hoje com público, não com a quota que desejaríamos, 33% não é o que desejamos. Mas queremos que este processo seja rapidamente ultrapassado para podermos ter estes estádios completamente cheios. E este foi um trabalho feito pela Liga Portugal, conseguimos que esta época, ainda não dentro da normalidade, mas que conseguíssemos atingir o objetivo de no início da época já ter algum público.""Estamos todos dependentes da curva epidémica e a nossa expectativa é que rapidamente consigamos voltar todos à normalidade e num curto espaço de tempo possamos ter 100% de público.""Espero aquilo que tem sido o ADN das nossas competições. Inicia-se hoje uma maratona de 306 jogos desta renovada Liga Bwin, uma nova competição, nova roupagem, um novo naming de sponsor, um rebranding desta competição mas a mesma ambição de termos 306 jogos cheios de emotividade, com os nossos parceiros envolvidos, e portanto tenho plena convicção de que teremos uma competição, uma vez mais, disputada até ao último jogo, ao último minuto e onde a incerteza do resultado será uma constante.""O futebol não deve viver dessas questiúnculas, preparámos uma vez mais uma revisão dos regulamentos para nos adaptar à nova realidade. O futebol vive da emoção, do golo, das grandes defesas e fintas, é disso que temos de viver dentro do nosso espectáculo. Queremos que essas discussões sejam marginais e que não alimentem o nosso produto audiovisual.Temos a convicção que tudo estamos a fazer para defender a nossa marca de água, o futebol com talento. A Liga Portugal é futebol com talento. E portanto, se temos atualmente os melhores jogadores, treinadores do Mundo, direi os melhores árbitros, os melhores estádios e infraestruturas, temos tudo para que isto corra bem e tenho convicção que vamos ter uma época recheada de sucesso, de muita incerteza e muita competitividade."