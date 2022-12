Pedro Proença toma posse no Conselho Nacional do Desporto

Pedro Proença, presidente da Liga Portugal, tomou posse esta terça-feira, no Palácio Conde D'Óbidos, em Lisboa, como Conselheiro na segunda reunião do Conselho Nacional do Desporto.





Nesta reunião foram abordados temas como a Integridade nas Competições Desportivas e a Violência do Desporto, temas que continuam a ser uma das prioridades da Liga Portugal.Composto por diversos membros da área do desporto e representantes de seis ministérios, o Conselho Nacional do Desporto tem como principais funções aconselhar e fazer recomendações ao Governo, no âmbito da execução das políticas definidas para a atividade física e para o desporto.