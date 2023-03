Pedro Proença: «Vão ser discutidos vários temas de grande relevância para o futebol português»

Estão a decorrer em Braga as Jornadas Anuais 2022-23 da Liga Portugal para apresentar as conclusões de sete meses de trabalho para propostas de alterações regulamentares e novos projetos de implementação nos quadros competitivos da Liga.Pedro Proença abriu as jornadas com um resumo sobre as discussões que serão debatidas em vários painéis ao longo do dia."Vão ser discutidos vários temas de grande relevância para o futebol português: A manutenção dos formatos das competições profissionais; que formato pretendemos para a nova Taça da Liga e o seu projeto de internacionalização; continuar a monitorizar o comportamento das apostas desportivas e a relevância que tem hoje nas competições profissionais; a revisão dos enquadramentos fiscais naquilo que diz respeito à redução dos custos da atividade empresarial do futebol; o acompanhamento e implementação da lei da violência; a lei dos seguros; a criação de um manual de realização e de controlo económico no novo processo de centralização dos direitos televisivos; um maior envolvimento por parte das associações distritais; as grandes valências que o novo grande edifício da Liga Portugal trará ao futebol profissional", referiu o presidente da Liga Portugal, o qual considera que o novo ciclo 2023-27 "trará aos clubes do futebol profissional grandes desafios", nomeadamente, "a conclusão da centralização dos direitos audiovisuais não terá retorno; o processo de internacionalização da marca Liga Portugal; a redução dos custos de enquadramento desta actividade; e a relação que o futebol profissional quer ter com os adeptos quando disputamos, como outras atividades de entretenimento, um espaço comum".Os trabalhos que estão a ser apresentados começaram a ser preparados a 20 de setembro do ano passado, depois de "mais de 50 reuniões, pela primeira vez, com a participação de todas as sociedades desportivas", lembrou.Pedro Proença lembrou que foram nestas jornadas anuais, iniciadas em 2015, que "nasceu a centralização dos direitos audiovisuais; o novo manual do licenciamento económico dos clubes; a adaptação das cidades desportivas ao novo regime jurídico; a nova discussão de todo o quadro reivindicativo da redução dos custos de enquadramento da nossa actividade; e foi aqui que nasceu o Thinking Football Summit".As mesas de trabalho serão divididas por secções e discutidos os vários temas relacionados com o futebol português. Estão presentes representantes de vários clubes dos dois escalões profissionais.