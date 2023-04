Pedro Proença visitou obras da nova sede da Liga: «Este edifício é absolutamente icónico»

O presidente da Liga Portugal, Pedro Proença, esteve esta quarta-feira, na companhia da Direção Executiva, a visitar a evolução das obras da nova sede do organismo, no Porto, antevendo uma infraestrutura imponente na cidade Invicta."Este edifício é absolutamente icónico e trará algo único a esta cidade. Será muito virado para o adepto e é uma obra que respira futebol, que tem uma dimensão futebolística única, vanguardista ao nível ecológico e equipado com tecnologia de ponta. Será uma obra icónica para a cidade do Porto", disse, em declarações ao site da Liga Portugal.O líder do organismo esteve na freguesia de Ramalde, depois da primeira pedra ter sido lançada em fevereiro de 2022, recordando a vontade de expansão com a criação da nova Arena Liga Portugal."Há quatro anos, percebemos a insuficiência do atual espaço da Liga Portugal e tendo em conta todo o processo de solidificação havia a necessidade de uma sede maior. Ou conseguíamos colocar mais dimensão naquela que é a atual ou partiríamos para um projeto bem mais ambicioso", vincou Proença.