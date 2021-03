Pepíssimo 2.0?

Vou começar este artigo da mesma maneira como comecei o anterior, porque aquela exibição do Pepe em Turim ainda não me saiu da cabeça. E, se calhar, porque hoje houve o sorteio das competições europeias e não resisti ao bichinho de as comentar.





Não que me vá por aqui a dizer que o Porto vai claramente chegar à final, mas vejo uma luzinha lá ao fundo, sinceramente. Ditou o sorteio que o Porto tem que ir a Londres (ou onde a pandemia deixar) defrontar o Chelsea. E se, até ao início do ano, os londrinos eram uma equipa apetecível, a troca de treinador tornou-os numa das defesas mais sólidas da Europa, não tendo ainda nenhuma derrota desde a entrada de Thomas Thuchel. Com a definição de que, caso passem esta eliminatória, poderão apanhar o Real Madrid ou o Liverpool , duas equipas que também não estão muito famosas nos seus campeonatos.E por falar em campeonatos nacionais , este domingo temos um jogo grande com o Braga vs Benfica . Grande pelas equipas e pelas decisões. O Benfica não pode deixar o Braga fugir ainda mais (e deixar o Paços aproximar-se) e o Braga também não quer, certamente, deixar o Porto fugir para o segundo lugar com o seu acesso direto à Liga dos Campeões.Para mim, isto só se resolve de uma maneira: sentado no sofá, taça cheia de pipocas e apreciar o espetáculo, que a seguir há seleção e mais um record para o nosso Cristianinho.