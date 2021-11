PER do União da Madeira considerado encerrado

O Juízo de Comércio do Tribunal do Funchal decidiu esta terça-feira, após assembleia de credores, o encerramento do Plano Especial de Revitalização do União da Madeira. A falta de bens penhoráveis conduziu a esta sentença, sendo de realçar o voto favorável do Governo madeirense, que votou pela dissolução do clube, seguindo assim a proposta do administrador de insolvência.Com uma dívida de 7,4 milhões de euros, o emblema centenário vive uma grave crise diretiva, financeira e desportiva, tendo mesmo o União SAD dado falta de comparência na última partida do Campeonato de Portugal.