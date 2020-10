Petição exige regresso das competições de futebol jovem

A pandemia de Covid-19 levou à suspensão das provas desportivas, entretanto retomadas, com exceção do futebol jovem. Uma situação que motivou a criação de uma petição dirigida à DGS, Assembleia da República, Governo e grupos parlamentares a exigir o regresso das competições no desporto jovem.





"Esta petição tem como objetivo mostrar aos nossos governantes, e em especial à DGS, que as competições são essenciais para a subsistência quer dos clubes, quer para a motivação dos jovens em permanecerem ativos", lê-se no documento, onde se diz que "sem a motivação da competição e com o desgaste de um tempo sem notícias positivas, os jovens poderão optar por abandonar as modalidades de que tanto gostam". Já assinaram mais de 1.100 pessoas.