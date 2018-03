Continuar a ler

A José Mourinho é atribuído o Prémio Vasco da Gama/Internacionalização/Expansão/Portugalidade, "no ano em que celebra 15 anos sobre a vitória na Taça UEFA pelo FC Porto em Sevilha"."As três entidades consideraram unanimemente que o papel de embaixador de excelência de Portugal, desempenhado ao longo de vários anos em diferentes países, ditaria a atribuição deste galardão", pode ler-se em comunicado da FPF.O prémio Prestígio/Carreira foi atribuído a Fernando Peyroteo, um "futebolista de craveira mundial" que "conquistou vários títulos, entre campeonatos nacionais, Taças de Portugal, Campeonato de Portugal e Regionais de Lisboa"."Avançado temível, é dele, entre outros, o registo de artilheiro com mais golos marcados -- nove - num só jogo do Campeonato. Na seleção nacional conseguiu o excelente registo de 15 golos em 20 internacionalizações. Como selecionador nacional, cargo que ocupou por escassos dois jogos, deixou igualmente uma marca indelével, lançando Eusébio na equipa das Quinas", pode ler-se.As três entidades decidiram ainda distinguir a Federação Portuguesa de Desporto Para Pessoas com Deficiência pela participação da seleção nacional de Futebol de sete para pessoas com paralisia cerebral que decorreu na Argentina."Num projeto cofinanciado pela FPF, a equipa portuguesa classificou-se em 12.º lugar entre as 16 concorrentes. A prova foi vencida pela Ucrânia que bateu o Irão por 1-0", indicam.Os restantes vencedores das Quinas de Ouro serão revelados a 19 de março, durante uma gala que decorrerá no Pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa.