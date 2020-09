Pinto da Costa presente na reunião da Liga

Pinto da Costa marcou presença na reunião da Liga, na manhã desta quarta-feira. O presidente do FC Porto foi uma das figuras mais notadas nas duas assembleias gerais agendadas, tendo chegada à sede do organismo por volta das 10h10.





Além de Pinto da Costa, nota também para as presenças de Miguel Pinto Lisboa, presidente do V. Guimarães, António Silva Campos, do Rio Ave, de Miguel Ribeiro, do Famalicão, de Francisco Dias da Silva, do Gil Vicente, e de Vítor Murta, do Boavista.Nestas duas reuniões, refira-se, serão debatidas as contas da Liga, assim como a mudança da sede do organismo. Par além disso, vai também a discussão a questão das qualificações dos treinadores