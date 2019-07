Portimonense e Marítimo defrontam-se em Portimão esta segunda-feira

O jogo de preparação entre Portimonense e Marítimo marcado para esta segunda-feira decorrerá no Estádio Municipal de Portimão, a partir das 19 horas, e não no Estádio Municipal de Albufeira, como estava inicialmente aprazado.

O Portimonense anunciou ainda que as portas do recinto estarão abertas, podendo todos os interessados presenciar gratuitamente o jogo.

O Portimonense vai disputar o quarto ensaio da pré-época e nos duelos anteriores bateu os sub-23 do Chelsea (5-2) e o Wrexham (1-0), tendo perdido no último sábado por 1-0 com o Sporting de Braga.

Já o Marítimo conta apenas com dois ensaios realizados e ambos diante de formações do próprio clube, com triunfos frente ao Marítimo B (2-0) e aos sub-23 do Marítimo (5-1). Os insulares iniciaram este domingo um estágio no Algarve que inclui ainda jogos com Farense, Al Duhail, Sporting de Braga e Lille.