Portimonense e Marítimo empatam em jogo de preparação da pré-época

O Portimonense e o Marítimo empataram esta segunda-feira 1-1, em jogo de preparação da pré-temporada para as duas equipas da Liga NOS, disputado no estádio municipal de Portimão.Um golo de Getterson, aos 26 minutos, colocou a formação da Madeira em vantagem, tendo Pedro Sá (85') assinado o tento do empate dos algarvios.O Portimonense somou o primeiro empate em jogos de pré-época, depois da vitória sobre os galeses do Wrexham, por 1-0, e da derrota sofrida com o Sporting de Braga, igualmente por 1-0.Já o Marítimo fez o seu primeiro jogo de preparação para a época 2019/20 no estágio que está a realizar no Algarve. Os algarvios jogam com o Getafe, no sábado, no jogo de abertura da Copa Ibérica , enquanto os insulares realizam na terça-feira o seu segundo encontro de preparação de pré-temporada com o Farense.