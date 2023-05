Portugal chama por Paulino De La Fuente

O futuro de Paulino De La Fuente pode passar por Portugal. Segundo apurouo extremo do Pachuca, do México, tem interessados na Liga Bwin e pode voltar à Europa pelo porta do futebol português.Paulino De La Fuente, de 25 anos, é um nome que já deu nas vistas no futebol espanhol, onde fez cinco golos em 38 jogos ao serviço do Málaga. Créditos que o levaram até ao México, onde tem conseguido também boas prestações.Agora, pode mudar-se para Portugal, país onde já foi ligado a outros clubes no passado, pese embora tenha também interessados no México e na MLS.