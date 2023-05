Portugal é o 12.º país que mais jogadores exporta

Portugal é o 12.º país que mais jogadores de futebol exporta. Segundo os dados divulgados pelo Observatório do Futebol, há atualmente 339 futebolistas portugueses a representarem clubes estrangeiros sendo que o maior número (117) têm entre 23 e 26 anos. Apesar de ser um país reconhecidamente formador, o certo é que apenas 53 jogadores portugueses com menos de 23 anos estão de momento a jogar noutras paragens. Quanto à faixa etária dos 27-30 há 104, sendo os restantes 65 mais experientes (acima dos 65 anos).No que respeito aos destinos dos jogadores nascidos em Portugal que emigram, Inglaterra surge na frente (30) seguida de perto pelo Chipre (28). Espanha e Turquia também têm sido mercados apetecíveis (21 em cada um dos países), bem como a França (20). Itália (18), Polónia (17), Grécia (16), Luxemburgo (13), Roménia (12), Alemanha e Emirados Árabes Unidos (9 cada), Israel (8), Lituânia, Arábia Saudita e Holanda (7 cada), Bulgária (6), Bélgica, Indonésia e Eslováquia (5 cada) são os outros destinos indicados pelo estudo.Este ranking é liderado pelo Brasil, com 1.289 jogadores, seguido da França (1.033) e Argentina (905). De referir que a Nigéria (9.º/385), Japão (22.º/169) e Estados Unidos (23.º/162) são os países que mais atletas exportam nas restantes confederações do futebol mundial – CAF, AFC e CONCACAF, respetivamente.