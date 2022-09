Portugal Football Datathon 2022 arrancou hoje na Cidade do Futebol

O Portugal Football Datathon 2022, uma competição de ciência de dados, arrancou esta sexta-feira no Auditório 1 da Cidade do Futebol. Luís Sobral, CEO da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), deu as boas-vindas aos 53 participantes que estiveram hoje presentes no evento que durante este fim de semana desafiará as 14 equipas que fazem parte desta 'maratona' a "procurar soluções para dois desafios importantes para o mundo do futebol, aprender com mentores especializados e ter a oportunidade de desfrutar de várias atividades na 'casa das Seleções Nacionais'".

Esta iniciativa, organizada pela FPF, conta ainda com a 'Ripply' como parceiro estratégico.