'Portugueses' Darwin, Coates e Ugarte entre os pré-convocados do Uruguai

Os 'portugueses' Darwin Núnez, Sebastián Coates e Manuel Ugarte estão entre os 35 pré-convocados do Uruguai para os compromissos internacionais no final do presente mês.





Se o avançado do Benfica e o central do Sporting são presenças assíduas na celeste, quanto ao médio do Famalicão poderá ser uma estreia. O jovem uruguaio, de 19 anos, conta oito presenças oficiais na formação de Silas esta temporada depois de ter chegado a Portugal no início da época proveniente do Fénix, do país-natal.O Uruguai tem jogos de qualificação para o Mundial de 2022 agendados para dia 26 de março, frente à Argentina, e dia 30, em casa, diante da Bolívia.