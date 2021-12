Presidente da Assembleia Geral da Liga esclarece: «Clubes são soberanos»

Os clubes das ligas profissionais recusaram, esta terça-feira, a repetição do jogo entre Belenenses SAD e Benfica, alegando que a proposta dos azuis suscitava dúvidas em termos de legalidade. A SAD liderada por Rui Pedro Soares pretendia que a alteração aos regulamentos, que prevê agora que são obrigatórios 13 jogadores disponíveis para haver jogo, tivesse efeitos retroativos, o que levaria a novo jogo.





No entanto, apenas Belenenses SAD e Sporting votaram a favor de levar a proposta a discussão, pelo que esta nem chegou a ser debatida. Mário Costa, presidente da Assembleia Geral da Liga, explicou a razão."Os clubes são soberanos e pelas alterações os clubes decidiram que não havia repetição. Não me vou pronunciar sobre o que a Liga acha ou deixa de achar. Os clubes são da Liga e a Liga dos clubes. Os clubes decidiram e são soberanos. Acharam que não devia ser admitida a proposta", referiu, recusando-se a tecer comentários acerca da possível adulteração da verdade desportiva em virtude desta decisão."Acima de tudo é importante realçar que surgiu um problema, foi resolvido, clubes tiveram a consciência de que houve lacuna e votaram alteração. Daqui para a frente não vai acontecer. Toda a gente sabe que não é bom ter um jogo com nove contra 11, mas isso não se irá repetir. O que nós fizemos foi colocar a admissão da proposta. E expliquei o porquê disso. Havia dúvidas sobre a legalidade e tivemos de colocar à admissão dos clubes. Era uma questão prejudicial à própria discussão da proposta. Maioria decidiu que não devia ser admitida para ser discutida a seguir. É uma situação excecional que levou a uma situação excecional", frisou.Paulo Roseira, também da direção da Liga, esclareceu que a alteração aos regulamentos entrará em vigor no imediato. "A norma foi apresentada para ser votada ao abrigo do decreto lei emitido no ano passado, que permite a alteração regulamentar no decorrer da prova. É uma situação excepcional criada ao abrigo da Covid-19. Entra em vigor a partir do momento em que o comunicado oficial for emitido", referiu.