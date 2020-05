Presidente da SAD da U. Leiria: «Aconteceram coisas sobrenaturais em todas as épocas»

Em 2015 Alexander Tolstikov tornou-se o principal investidor da U. Leiria e assumiu a presidência da SAD com um objetivo claro: voltar a pôr o clube no principal escalão do futebol português. Após cinco épocas e várias polémicas o russo vai abandonar o projeto e justifica o fracasso com "influências" externas.





"A terceira liga [Campeonato de Portugal] é o campeonato mais difícil do mundo: apenas 2 das 72 equipas vão para a segunda liga. E se olharmos para as últimas épocas em todas elas aconteceram coisas sobrenaturais", explica Alexander Tolstikov em entrevista ao portal 'Sports.ru'.O caso mais mediático aconteceu logo no final da primeira época, em maio de 2016, quando o russo e um acessor da SAD foram detidos no âmbito da 'Operação Matrioskas', por suspeitas de crimes de fraude fiscal, associação criminosa, branqueamento de capitais, corrupção e falsificação de documentos. Tolstikov fez greve de fome negou as acusações e foi libertado dois meses depois. O processo foi arquivado em 2019 mas diz que isso afetou a equipa, que ficou fora do playoff de subida, bem como a preparação da época seguinte. "Eu estava na prisão, os jogadores não entendiam o que se passava nem o que iria acontecer a seguir. Começar a época seguinte foi difícil. Formei uma equipa em cima do joelho enquanto estava na prisão", recorda.Um ano depois, uma polémica na última jornada da 1ª fase voltou a deixar os leirienses fora do playoff e nas duas épocas seguintes Tolstikov aponta questões de arbitragem e de secretaria para justificar o insucesso."Sou o único presidente estrangeiro ativo no futebol português e aparentemente alguém não gostou. Não sei dizer o quão influentes são as pessoas, mas Portugal é pequeno e é mais fácil influenciar aqui do que em países maiores. Fizemos um trabalho fantástico e talvez tenha sido muito difícil para alguém suportar", sustenta Alexander Tolstikov, que acredita que "tudo saiu de um dos influentes representantes do futebol que estavam diretamente associados a Leiria".Tolstikov vai deixar a liderança da SAD nos próximos meses e assume que foi "uma grande experiência, mas muito cara"."Espero implementar todo este conhecimento noutro projeto. Financiar um clube sozinho não é fácil. Espero sair deste projeto em breve e vamos cooperar com os novos proprietários", concluiu.