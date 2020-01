Presidente do Belenenses sublinha "separação total" entre clube e SAD "sem recurso a tribunais"

Patrick Morais de Carvalho, presidente do Belenenses, reagiu esta sexta-feira ao comunicado emitido pela Federação Portuguesa de Futebol que anunciou a suspensão das ações judiciais entre o clube e SAD, após uma reunião com Rui Pedro Soares, presidente da SAD, e o líder do Belenenses.





Em mensagem partilhada na página oficial do Facebook, o presidente do Belenenses sublinhou que o objetivo desta ação será sempre uma "separação total" entre o clube e a SAD, "sem recurso a tribunais mas com a mediação da FPF" e que qualquer resultado da negociação com a SAD "será sempre sujeito à aprovação da Assembleia Geral do Belenenses"."Como presidente do Belenenses e face às dúvidas que centenas de sócios e adeptos me colocam sobre a mediação da FPF no que diz respeito à relação entre Clube e SAD, quero aqui esclarecer todo o universo azul do seguinte:O Clube nesta hora não poderia deixar de dizer presente à chamada do Presidente da FPF, o Dr. Fernando Gomes. Sendo certo que o caminho que o Presidente do Belenenses e a sua Direção seguem é e será, sempre, aquele que os sócios determinam, um caminho feito lado a lado com a vontade soberana da massa associativa.Os sócios votaram em AG, por mais de uma vez e de forma inequívoca, que Clube e SAD devem seguir caminhos independentes e totalmente separados, cada qual com a sua identidade. Tal é bem claro no ponto 2 do comunicado que o clube fez e divulgou esta tarde onde se refere que litigância será suspensa por 40 dias. O que está em causa é concretizar uma separação total, sem recurso a tribunais mas com a mediação da FPF.O processo que se segue requer serenidade e discrição, pelo que naturalmente não é aconselhável as partes alongarem-se em comentários públicos. Posso também assegurar que qualquer resultado desta negociação será sempre sujeito à aprovação da Assembleia Geral do Belenenses.Com a certeza de vencer!", pode ler-se.