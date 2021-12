Presidente do Recreio Pedroguense morre após violento acidente no IC8

Paulo Jorge Simões David, presidente do Recreio Pedroguense, morreu aos 44 anos, após um trágico acidente no IC8, ocorrido no sábado passado.





Um veículo ligeiro chocou com um camião de mercadorias carregado de madeira, no sentido Sertã-Pombal, junto à saída para Mosteiro, em Pedrógão Grande. Inicialmente dado como ferido muito grave, o condutor do automóvel acabou por falecer no dia seguinte, domingo, 28 de novembro.O funeral de Paulo Jorge Simões David está marcado para a manhã desta quarta-feira.À família enlutada, Record apresenta sentidas condolências.