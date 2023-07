Primeira edição do 'Futebol 360º' coloca jovens em contacto com estrelas e especialistas do futebol

A cidade da Maia irá receber, entre os dias 10 e 15 de julho, a primeira edição do 'Futebol 360º', projeto com fins solidários apoiado pelos ex-jogadores Nuno Gomes e Oceano Cruz destinado a jovens entre os 13 e os 17 anos.

Durante estes seis dias, os jovens estarão em contacto com diferentes profissionais do mundo do futebol e terão a oportunidade de participar em treinos especializados e ainda visitar os estádios de FC Porto, Paços de Ferreira e FC Famalicão, além de uma visita aos escritórios da Adidas.

O Estádio do Gondim FC, na Maia, concelho que utiliza o slogan 'Cidade do Desporto', será o palco do campo de férias que decorrerá entre segunda-feira e sábado. Os jovens jogadores terão (masculinos e femininos) terão direito a uma semana repleta de atividades.

Do programa do 'Futebol 360º' fazem parte treinos e jogos sob a orientação de Bruno Morgado, treinador das escolas Dragon Force do FC Porto e um 'briefing' com Bruno Tiago, ex-jogador do Sp. Braga, sobre 'scouting'.

Já Carlos Carneiro, ex-jogador de V. Guimarães, Gil Vicente, Paços de Ferreira e dos gregos do Panionios, falará aos jovens sobre as exigências de um profissional de futebol. Enquanto que Mex Machado irá ensinar aos participantes a correta utilização da Internet e das redes sociais.

O Padel Athletic Club, do internacional português Diogo Dalot, também será outro dos locais de paragem do 'Futebol 360º'.

A inscrição para os seis dias do Futebol 360º pode ser feita aqui e tem um valor de 121 euros, com inscrição gratuita para as crianças e jovens apoiados pela Associação 'Por Ti', organização sem fins lucrativos que receberá todo o valor angariado neste evento.