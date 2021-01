Proença destaca scouting e recrutamento dos clubes portugueses: «Somos uma referência»

Pedro Proença destacou, este domingo, o trabalho feito pelo scouting e recrutamento dos clubes portugueses.

Partilhando uma notícia de Record nas redes sociais, o presidente da Liga Portugal referiu um artigo do jornal 'The National' - onde é enaltecida a qualidade da formação dos clubes portugueses -, para sublinhar que Portugal é, neste aspeto, "uma referência e um modelo a seguir".

"O jornal 'The National', dos Emirados Árabes Unidos, publicou um artigo em que são elogiados o scouting e recrutamento dos Clubes portugueses. Trata-se do reconhecimento internacional do trabalho que se faz nas nossas competições, que é cada vez mais recorrente e traz à luz uma evidência: Portugal é uma referência, um exemplo, um modelo a seguir.

"Sendo apontados como uma "fábrica de talentos", sejam jogadores ou treinadores, por aquela publicação que salienta ainda a importância das equipas B – um patamar de transição entre a formação e o Futebol Profissional que sempre defendemos -, temos de ser capazes de criar mais condições para que os nossos clubes possam fazer ainda mais e consigam reter e potenciar esse Talento durante mais tempo", pode ler-se, na mensagem publicada pelo presidente da Liga Portugal, na página oficial do Facebook.