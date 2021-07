Proença e o regresso dos adeptos: «Os clubes estão a preparar-se para receber público»

O presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), Pedro Proença, afirmou esta terça-feira que a abertura do Governo para o regresso dos adeptos aos estádios dá confiança e que a "batalha pode ter um final feliz".

"A abertura demonstrada hoje pelo Governo, através da ministra da Saúde, Marta Temido, em ter adeptos em espetáculos ao ar livre, com todas as regras de protocolo, testes ou vacinação completa, dá-nos a confiança de que a batalha que começámos há mais de um ano, pode ter agora um final feliz", referiu, numa mensagem divulgada nas redes sociais.

Pedro Proença salientou que o regresso dos adeptos será uma "vitória de todo o futebol profissional".

"Aguardamos pela confirmação oficial de tão boas notícias e do regresso dos adeptos aos estádios já este final de semana! Sinais muito animadores. A Liga Portugal tem já a norma articulada com a DGS e os clubes estão a preparar-se para receber público assim haja 'ok' formal do Governo, na próxima quinta-feira", acrescentou.