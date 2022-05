Proença: «É tempo de olhar para o futuro pela necessidade de adaptação dos calendários»

Pedro Proença, presidente da Liga Portugal, parabenizou este domingo Rio Ave e Casa Pia pelo regresso ao principal escalão português de futebol, assim como à UD Oliveirense e SCU Torreense pela subida à Liga Sabseg e ao futebol profissional.

Numa longa nota publicada através do sítio oficial da Liga Portugal na Internet, o líder do organismo aproveitou ainda para parabenizar o FC Porto pelo 30.º título de campeão nacional, "deixando um enorme abraço" a Tondela, Belenenses SAD, Académica e Varzim pela descida de escalão.

Em jeito de balanço, com o olhar já fixado no futuro, Pedro Proença alertou ainda para a necessidade de uma reunião com os líderes dos clubes no arranque dos trabalhos para 2022/23, tendo em vista a "necessidade de adaptação dos calendários das provas nacionais" devido à introdução do novo modelo competitivo das competições da UEFA a partir de 2024.

Leia a nota do presidente da Liga Portugal na íntegra:



"A temporada 2021-22 está prestes a concluir-se, embora Moreirense FC e GD Chaves ainda tenham de jogar (playoff) por lugar no principal campeonato português.



"Não quero, porém, deixar de reiterar as boas-vindas ao Rio Ave FC e Casa Pia AC que ascenderam à Liga Portugal bwin, bem como à União Desportiva Oliveirense e ao Sport Clube União Torreense que conquistaram, por direito próprio, a presença no Futebol Profissional e na competitiva Liga Portugal SABSEG 2022-23.



"Paralelamente, registo enorme apreço por todas as Sociedades Desportivas que representaram e dignificaram o Futebol Profissional português nesta época que culminou com o 30.º título de campeão nacional do FC Porto, deixando, ainda um enorme abraço para aquelas que não conseguiram atingir o objetivo da permanência: CD Tondela e Belenenses SAD; A. Académica e Varzim SC (SC Covilhã ainda jogará playoff de manutenção na Liga Portugal SABSEG).



"Aqui chegados, é já tempo de olhar o futuro que, em bom rigor, já começou, pela necessidade de adaptação dos calendários das provas nacionais à realidade induzida pelo novo modelo de competições da UEFA para o pós 2024.



"Estas alterações exigem reflexão e induzem a um trabalho conjunto que se iniciará, de imediato, com a convocação, já na próxima semana, de todos os Clubes participantes nas ligas profissionais para um profundo debate que permita, sem sobressaltos, a adequação do nosso Futebol ao novo contexto competitivo europeu, sendo nossa firme intenção criar condições para que os clubes portugueses tenham melhores condições na UEFA, contribuindo, consequentemente, para o ranking nacional.



"Para vencer este desafio mantemo-nos empenhados no combate à violência associada ao Futebol, tema da reunião de terça-feira, dia 17, com o Ministro da Administração Interna e com o Secretário de Estado da Juventude e Desporto, uma audiência solicitada pela Liga Portugal. Um passo mais a reforçar o trabalho que já vem sendo realizado com a APCVD (Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto) e Forças de Segurança.



"O esforço pela competitividade do nosso Futebol será desafiante. Esforço esse que continuará a passar pela articulação com a tutela direta do Desporto, bem como por contactos com os Grupos Parlamentares, junto dos quais temos discutido novos modelos de valorização da indústria que passam pela revisão dos seguros de acidentes de trabalho, pela Centralização dos Direitos Audiovisuais - fundamental para a sustentabilidade das Sociedades Desportivas - , pelo enquadramento fiscal que condiciona o desenvolvimento desta atividade, entre tantas outras prioridades pelas quais continuaremos a batalhar!", pode ler-se.