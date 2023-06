Proença felicita Rúben Dias e Bernardo Silva pela conquista da Taça de Inglaterra

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Pedro Proença, presidente da Liga Portugal, recorreu este sábado às redes sociais para felicitar os portugueses Rúben Dias e Bernardo Silva pela conquista da Taça de Inglaterra, depois de baterem o rival Manchester United, de Bruno Fernandes e Diogo Dalot, a quem o líder do organismo endereçou ainda "uma palavra de reconhecimento".

Eis a mensagem de Pedro Proença na íntegra:

"Depois de conquistar a Premier League, o Manchester City venceu, esta tarde, a Taça de Inglaterra e conseguiu a dobradinha.

"Em nome da Liga Portugal, dou os parabéns a Rúben Dias e a Bernardo Silva, a quem desejo boa sorte para a final da Champions League, na próxima semana!

"Deixo ainda uma palavra de reconhecimento a Bruno Fernandes e Diogo Dalot, também eles embaixadores do nosso Futebol pelo mundo.

"Somos a Liga do Talento e é com orgulho que vemos os nossos jogadores nos palcos mais icónicos do Futebol Mundial, como é a final da Taça de Inglaterra", pode ler-se.