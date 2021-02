Proença pede "atenção e reflexão" do governo e questiona: «Quantos clubes vão fechar as portas?»

Pedro Proença, presidente da Liga Portugal, enalteceu a intervenção de Fernando Gomes, líder da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) feita esta quarta-feira na audição pública da Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, que teve lugar na Assembleia da República.





Em publicação através das redes sociais, o líder da Liga de Clubes pediu "atenção e reflexão por parte do poder político nacional" face aos problemas que têm vindo a insurgir-se sobre o desporto, provocados pela pandemia de Covid-19."A intervenção e dados apresentados hoje pelo Presidente da Federação Portuguesa de Futebol à Comissão da Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto da Assembleia da República representam um importante sinal de alerta que deve merecer toda a atenção e reflexão por parte do poder político nacional.

"A verdadeira extensão das consequências que a pandemia está a provocar para o desporto é ainda uma grande incógnita! Quantos clubes vão fechar as portas? Quantos jovens talentosos vão deixar de praticar desporto? Quais as perdas irreparáveis que o desporto viverá nos próximos tempos?

"É imperativo acionar mecanismos de resposta urgentes a estes desafios e, acima de tudo, incentivar os jovens ao rápido regresso à atividade física e garantir que o Desporto não ficará esquecido no leque de apoios previstos para a retoma de todas atividades, como foi aliás claramente enaltecido, esta quarta-feira, na recomendação do Parlamento Europeu, que apela à inclusão do Desporto entre os sectores a serem financiados pelo Mecanismo de Recuperação e Resiliência e que visa fazer face à crise sócio-económica provocada pela pandemia da covid-19", pode ler-se.





Impacto da Covid-19 nas modalidades coletivas em Portugal: o documento apresentado na AR



