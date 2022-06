Projeto 'Futebol 2030' apresentado em Lisboa

O projeto 'Futebol 2030' foi esta quarta-feira apresentado na sede da Associação de Futebol de Lisboa e contou com a presença do presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes. A ideia é aumentar o número de praticantes de futebol, futsal e futebol de praia em particular, e da atividade desportiva em geral, e os destinatários foram as autarquias do distrito de Lisboa, consideradas como vitais para o sucesso do planoA rentabilização das infraestruturas existentes e a remodelação e reaproveitamento das já existentes é outra vertente deste abrangente plano lançado pela Federação Portuguesa de Futebol.O projeto que pretende atingir os 400 mil praticantes até ao final desta década, com um aumento significativo no feminino, atualmente com apenas 6% do total de federados.