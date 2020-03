Provas dos escalões de formação da AF Algarve dadas por concluídas

A Associação de Futebol do Algarve decidiu dar por concluídas todas as provas distritais de futebol e de futsal relativas à época 2019/20 nos escalões de juniores, juvenis, iniciados e infantis, encerrando também as atividades lúdicas, nas mesmas modalidades nos escalões de benjamins, traquinas e petizes.





A decisão teve por base a deliberação já tomada no mesmo sentido pela Federação Portuguesa de Futebol, no que concerne às provas nacionais dos mesmos escalões.Ficam assim pendentes apenas as competições seniores de futebol e de futsal, devendo a Associação de Futebol do Algarve seguir a posição que vier a ser adotada pela FPF