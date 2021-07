Próxima Cimeira de Presidentes já tem data marcada

A nova direção da Liga Portugal, com vista à época 2021/22, tomou posse esta sexta-feira e já reuniu, tendo comunicado que a próxima Cimeira de Presidentes terá lugar a 2 de setembro.





Segundo o comunicado do organismo que rege o futebol profissional, "o corpo diretivo mantém as Sociedades Desportivas de FC Porto, representado por Ricardo Martins, e do Sporting CP, na pessoa de José Carlos Oliveira". Além destes, "tomaram posse o Vitória SC, com representação de Jaime Teixeira, o FC Arouca, que contou com a presença de Joel Pinho, e o FC Vizela, que teve na pessoa do presidente do clube Diogo Godinho a sua representação, no que toca a equipas da Liga Portugal Bwin.""Quanto aos eleitos da Liga Portugal 2, foram empossados o FC Penafiel, representado por António Gaspar Dias, o Ac. Viseu, que contou com Ramiro Sobral, e o SC Covilhã, na pessoa de José Mendes, que participou via Videoconferência. A Direção da Liga é ainda composta pelo presidente do organismo, Pedro Proença, e o representante da Federação Portuguesa de Futebol, José Couceiro, que também assistiu através de videoconferência", pode ler-se na nota.