PRR: APOGESD apela ao "reforço do apoio financeiro aos clubes desportivos de menor dimensão"

A Associação Portuguesa de Gestão de Desporto (APOGESD) veio esta terça-feira a público propor um conjunto de medidas a adotar no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). Em documento aprovado hoje em reunião da direção, a APOGESD apela, entre as várias propostas apresentadas, ao "reforço do apoio financeiro às organizações desportivas de base", nomeadamente "aos clubes desportivos de menor dimensão e de proximidade com a comunidade".





- A criação de um programa de apoio financeiro ao setor privado e associativo, que permita a capacitação destes agentes no âmbito dos Sistemas de Gestão da Qualidade;- A criação de um programa de formação para a capacitação técnica e digital de todos os agentes desportivos, garantindo assim o robustecimento da economia do desporto e da atividade física (tecnologia, ciência e inovação, indústria, serviços);- O reforço do Apoio ao Programa Nacional para a Promoção da Atividade desenvolvido pela Direção-Geral da Saúde, promovendo maior impacto na saúde e da qualidade de vida dos cidadãos;- A criação de um programa de apoio ao emprego jovem qualificado e especializado no âmbito da Gestão do Desporto e da Atividade Física para capitação das Organizações Desportivas;- O reforço do papel do Gestor do Desporto de forma a poderem contribuir para a retoma, de forma profissionalizada e sustentável, das diferentes organizações do tecido desportivo português.- A criação de um programa de apoio à realização de eventos desportivos internacionais e de Portugal enquanto destino turístico para atividades de Lazer e de Desporto com impacto na atividade económica;- O reforço e operacionalização efetiva da caracterização, planeamento, reabilitação, modernização e adequação das Instalações Desportivas às novas realidades de procura e segurança sanitária;