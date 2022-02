Quatro nomes de peso anunciados para o Thinking Footbal Summit 2022

Mais quatro nomes foram esta quinta-feira confirmados como oradores para o Thinking Football Summit 2022. Andy O’Sullivan, Chester King, Sally Taplin e Thiago Scuro vão reforçar o lote de oradores do evento organizado pela Liga Portugal para debater questões relacionadas com o futebol.Andy O’Sullivan é Venue Director do Tottenham, clube inglês ao qual chegou em 2012, tendo sido responsável por dinamizar o conceito de fan experience no emblema londrino.Por sua vez, Chester King é CEO e coproprietário da International Group of Companies, tendo, em janeiro de 2016, recebido autorização do Governo do Reino Unido para definir a British Esports Association como organismo nacional de eSports nas ilhas britânicas.De Inglaterra vem também Sally Taplin, que faz parte da direção do Lewes FC, clube inglês que possui um orçamento equitativamente distribuído pelas suas equipas feminina e masculina e que compete no Women's Championship (2.ª divisão inglesa) e no Men's Isthmian League (divisão distrital), respetivamente.Já Thiago Scuro é o Diretor de Futebol do Red Bull Bragantino desde 2017, tendo assumido o cargo com o intuito de levar o clube à elite do futebol brasileiro, de forma sustentável e financeiramente viável. Algo que conseguiu em menos de cinco anos, com o clube canarinho a terminar no 6.º lugar do Brasileirão em 2021.Os quatro oradores, fazem parte de uma parceria com a Bluerock, uma empresa especializada em estádios e arenas, que conta com mais de 20 anos de experiência a trabalhar com alguns dos mais conhecidos eventos e estádios do Mundo, como é o caso de Wembley ou o Maracanã. Para além disso, essa experiência envolve ainda projetos de estádios para o FC Porto e Galatasaray, entre outros, e ainda o trabalho de desenvolvimento da Cidade Desportiva do Sp. Braga e a nova sede da Liga Portugal. A equipa trabalhou ainda em eventos como Jogos Olímpicos, Mundiais, Europeus, Liga dos Campeões e ainda a Taça do Mundo da FIBA.O Thinking Football Summit 2022 está marcado para os dias 18, 19 e 20 de novembro de 2022 no Super Bock Arena – Pavilhão Rosa Mota, no Porto, e irá receber alguns dos melhores intervenientes nacionais e internacionais do mundo do futebol. Os bilhetes para o evento estão à venda com desconto especial até 28 de fevereiro.