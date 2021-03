Quatro relvados da Liga NOS com interdições

Quatro relvados de equipas da Liga NOS (Marítimo, Belenenses SAD, Tondela e Boavista) foram interditados a treinos até ao próximo jogo oficial destes clubes. Quanto aos 'tapetes verdes' de Santa Clara e Nacional foi recomendado que estas equipas realizem apenas um treino por semana nos seus recintos.





Na Liga Sabseg, o relvado do estádio do Cova da Piedade está também interditado a treinos até ao próximo encontro, ao passo que ao Leixões foi recomendado que faça apenas um treino semanal no seu recinto.