Que tem o futebol a ver com a matemática?

Decorreu esta terça-feira de manhã, na Escola Básica e Secundária de Padrão da Légua, em Matosinhos, uma ação sob o tema ‘Futebol e arbitragem: Mate(má)tica Solução!’, organizado pelo coordenador geral da Sociedade Portuguesa de Matemática, Carlos Marinho, em sintonia com o docente José Esteves, do já aludido estabelecimento de ensino.

"O futebol tem alguma ligação com a matemática por diferentes razões. Por exemplo, se repararmos no movimento do árbitro do árbitro, ele privilegia um movimento na diagonal, o que traduz a linha da hipotenusa, como atesta o teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos", começou por afimar Marinho aos jornalistas, no final do encontro.

Uma das coisas mais interessantes que apresentou a todos os alunos, jornalistas e convidados foi a da defesa de haver um plano para se definir o fora de jogo e não somente a linha: "O jogo, felizmente, é a três dimensões, um sistema de eixos e, portanto, podemos introduzir para além da linha, definir um plano que nos daria a dimensão real do que o árbitro vê. Das três equipas, o árbitro é o que erra menos. Durante o jogo podem errar três ou quatro vezes, mas a verdade é que um erro seu pode comprometer muita coisa."

Os ilustres convidados da ação foram nada mais nada menos que Vítor Oliveira, treinador do P. Ferreira, o árbitro internacional Artur Soares Dias e o seu assistente, Rui Licínio.