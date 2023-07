Quem sabe, nunca esquece: Daniel Carriço mostra classe no Liga Portugal Legends

Quem sabe não esquece



Trabalho fantástico da equipa do Sporting CP a terminar com golo de Daniel Carriço no Circuito Liga Portugal Legends #LigaPortugal #CriaTalento pic.twitter.com/5WdaNWX8F4 — Liga Portugal (@ligaportugal) July 22, 2023

A equipa de lendas do Sporting derrotou a do Estrela da Amadora por 10-2 este sábado no Circuito Liga Portugal Legends. No quarto golo, João Paiva iniciou a jogada e Daniel Carriço finalizou, depois de retirar Chainho da jogada com um toque de grande categoria. É caso para dizer "quem sabe, nunca esquece".